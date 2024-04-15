Если бы у людей были пропорционально большие глаза, они добавили бы к нашей голове лишние 100 кг, говорят исследователи.

Ученые озадачены открытием морского червя с гигантскими глазами, которые в 20 раз тяжелее его головы и которые дают ему острое зрение, как у млекопитающего.

Исследователи подозревают, что глаза щетинистого червя Vanadis, обнаруженного вокруг итальянского острова Понца, также позволяют этому виду иметь скрытный язык, который его представители видят только в темных глубинах моря, пишет Independent.

Глаза ночного червя настолько велики, что если бы у людей были глаза пропорционально такого же размера, они добавили бы к нашей голове еще 100 кг.

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По словам ученых, его глаза обеспечивают червю "выдающееся зрение" наравне с мышами или крысами, позволяя этому виду видеть мелкие объекты и отслеживать их перемещения в море ночью.

"Это действительно интересно, потому что такая способность обычно присуща нам, позвоночным, а также членистоногим (насекомым, паукам) и головоногим моллюскам (осьминогам, кальмарам)", - сказал доктор Андерс Гарм из Копенгагенского университета.

"Это первый раз, когда столь продвинутый и подробный взгляд был продемонстрирован за пределами этих групп", - сказал доктор Гарм, соавтор исследования.

Ученые стремятся понять, как простая в остальном нервная система червя выполняет очень сложные функции.

У червя прозрачное тело, за исключением глаз, а это означает, что эволюционная польза от глаз должна перевешивать последствия того, что ванади станут видимыми для хищников.

Исследователи также не уверены в точных функциях больших глаз, особенно потому, что эти существа ведут ночной образ жизни и прячутся в течение дня, когда глаза обычно работают лучше всего для всех животных.

"Никто никогда не видел червя днем, поэтому мы не знаем, где он прячется. Поэтому мы не можем исключать, что его глаза используются и в течение дня", - сказал доктор Гарм.

"Что мы точно знаем, так это то, что его самые важные действия, такие как поиск еды и спаривание, происходят ночью. Так что, вполне вероятно, что именно сейчас его глаза важны", - добавил он.

Ученые также обнаружили, что глаза червя настроены на восприятие ультрафиолетового света, невидимого для человека. Это указывает на то, что ванади видят биолюминесцентные сигналы в кромешно-черном ночном море.

В новом исследовании ученые предполагают, что сами черви могут быть биолюминесцентными, общаясь друг с другом посредством ультрафиолетового света для спаривания и охоты на добычу.

"Если вы используете обычный синий или зеленый свет в качестве биолюминесценции, вы также рискуете привлечь хищников. Но если вместо этого червь будет использовать ультрафиолетовый свет, он останется невидимым для животных, кроме представителей своего вида. Поэтому наша гипотеза состоит в том, что они развили острое ультрафиолетовое зрение, чтобы иметь секретный язык, связанный с спариванием", - объяснил доктор Гарм.

"Это делает ситуацию по-настоящему захватывающей, поскольку УФ-биолюминесценция еще не наблюдалась ни у одного другого животного. Итак, мы надеемся, что сможем представить это в качестве первого примера", - добавил он.

Новости о животных - детали

Животные-долгожители обладают свойствами, позволяющими сдерживать, а иногда даже останавливать или обращать вспять процесс старения. Хотя у людей может быть "абсолютный предел" в 150 лет, это всего лишь мгновение по сравнению с веками и тысячелетиями, которые переживают некоторые животные.

Настоящие чемпионы по возрасту живут в воде, часто на большой глубине, где условия стабильны и постоянны. Ученые не могут зафиксировать рождение и смерть каждого представителя вида, поэтому они обычно оценивают максимальную продолжительность жизни на основе того, что известно о биологии вида.

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