По словам ученых, животные могут идти на риск ради других.

В 2020 году по сети распространялось видео необычного взаимодействия барсука и койота. На кадрах видно, как два животных заходят в водопропускную трубу, чтобы перейти под автострадой. Койот, виляя хвостом, направился к барсуку, а затем отошел от него, остановившись, чтобы увидеть, пойдет ли барсук за ним. После чего они вместе побежали в туннель. Такое поведение свидетельствует о том, что между ними существуют дружеские отношения, но тогда возникает вопрос, могут ли животные дружить, как люди? Издание Live Science исследовало эту тему.

"Люди формируют социальные отношения, чтобы ориентироваться в окружающей среде", - отмечает научный сотрудник по поведенческой экологии в Университете Эксетера в Великобритании Дельфин де Мур.

По ее словам, для высокосоциальных животных отношения определяются разным уровнем доверия и близости. Она добавила, что модели взаимодействия формируют эти связи, а доверие растет, когда повторяющиеся взаимодействия являются положительными.

"Если животные могут формировать связи, которые являются стабильными, долговременными и взаимовыгодными - качества, присущие человеческой дружбе - тогда мы действительно видим дружбу в животном мире", - отмечает исследовательница.

В то же время директор по исследованиям Французского национального центра научных исследований (CNRS) в Лионе и руководитель Лаборатории социального разума человекообразных обезьян Кэтрин Крокфорд отметила, что впервые о взаимной дружбе приматов ученые сообщили, наблюдая за группами матрилинейных обезьян, однако за последние несколько десятилетий появилось все больше доказательств дружбы и ее преимуществ среди других млекопитающих.

"Лица, которым удается поддерживать эти крепкие отношения, в результате живут дольше, имеют больше потомков и меньше подвержены стрессу, связанному с дружбой. Кажется, что если вы способны поддерживать такие отношения, то они имеют очень большие преимущества", - пояснила исследовательница.

К примеру, касатки делятся едой и информацией о том, где ее найти. Гиены, которые имеют друзей, как правило, достигают большего успеха, ведь имеют поддержку в решении социальных проблем.

В свою очередь Мур добавила, что с дружбой приходит и ответственность.

"В определенный момент животные готовы взять на себя гораздо больший риск, гораздо более дорогое поведение ради своих любимых социальных партнеров", - уверяет она.

Кроме того, среди шимпанзе может быть настолько сильной дружба, что если мать умирает и оставляет маленького детеныша, то друг отца может усыновить это потомство, подчеркивает Крокфорд.

"Его общий темп жизни должен замедлиться. Ему придется носить потомство или идти с их скоростью, делить с ними гнездо ночью, и он не сможет так легко вступать в групповое взаимодействие или агрессивное взаимодействие с другими", - пояснила ученый.

Также в некоторых случаях дружба между животными завязывается благодаря вмешательству человека. Коты и собаки, которые живут в одном доме, часто имеют тесную связь. Более того, в частном зоопарке в Бельгии семья орангутангов подружилась с шалуном выдрой после того, как смотрители заведения объединили их места жительства.

В Мексике лев и собака, которые выросли вместе (лев содержался нелегально как домашний любимец), остались близкими после того, как обоих перевезли в приют для животных.

"В наше время, когда есть другие вещи, которые люди могут ставить выше дружбы - например, деньги, слава или клики, - это очень приятное напоминание о том, что фундаментальная часть нас создана для того, чтобы иметь друзей. И если нам удается иметь друзей и мы серьезно относимся к нашим друзьям, мы будем жить дольше, здоровее и менее подвержены стрессу", - подытожила Мур.

Другие интересные исследования о животных

Ранее британские исследователи выяснили, могут ли бегемоты летать. По словам ученых, когда эти животные достигают максимальной скорости, то действительно могут взлететь в воздух.

"Раньше мне было трудно работать с бегемотами, потому что они очень труднодоступны. Они невероятно опасны, наиболее активны ночью, и проводят много времени в воде", - рассказал профессор эволюционной биомеханики, возглавлявший исследование Джон Хатчинсон.

Также исследователи обнаружили, что слоны зовут друг друга по имени, так же как люди. По словам ученых, слоны могут быть способными к абстрактному мышлению, что делает их гораздо более сложными в социальном плане млекопитающими, чем считалось ранее.

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