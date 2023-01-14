Работники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают на нашей звездой. В дни повышенной солнечной активности на Земле могут возникать магнитные бури. Большинство бурь имеют слабую мощность, хотя метеозависимые люди могут замечать даже самые слабые колебания. УНИАН рассказал, когда ожидаются магнитные бури в январе.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет магнитная буря в январе 2023
Как сообщает погодный сайт Gismeteo, двухдневная магнитная буря ожидается в четверг и пятницу 19 и 20 января. Она будет слабой по мощности. Затем ещё одна буря прогнозируется в конце месяца - 26 и 27 января.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Сильнее всего магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин, а также обладателей хронических заболеваний. Проявления магнитной бури у каждого человека различаются. Чаще всего возникают такие симптомы:
- головная боль;
- пониженное или повышенное давление;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в сердце;
- сильная слабость;
- боль в глазах;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний.
Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:
- ешьте меньше фастфуда, жирной и жареной еды, острой пищи, копченостей;
- пейте больше воды и травяного чая;
- откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;
- проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату;
ожитесь спать в одно и то же время, а также спите не меньше 7 часов в сутки;
постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса.