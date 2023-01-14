В середине января Землю накроет слабая магнитная буря. УНИАН дал советы для хорошего самочувствия в дни бури.

Работники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают на нашей звездой. В дни повышенной солнечной активности на Земле могут возникать магнитные бури. Большинство бурь имеют слабую мощность, хотя метеозависимые люди могут замечать даже самые слабые колебания. УНИАН рассказал, когда ожидаются магнитные бури в январе.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет магнитная буря в январе 2023

Как сообщает погодный сайт Gismeteo, двухдневная магнитная буря ожидается в четверг и пятницу 19 и 20 января. Она будет слабой по мощности. Затем ещё одна буря прогнозируется в конце месяца - 26 и 27 января.

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Влияние магнитных бурь на здоровье

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин, а также обладателей хронических заболеваний. Проявления магнитной бури у каждого человека различаются. Чаще всего возникают такие симптомы:

головная боль;

пониженное или повышенное давление;

головокружение;

тошнота;

боль в сердце;

сильная слабость;

боль в глазах;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:

ешьте меньше фастфуда, жирной и жареной еды, острой пищи, копченостей;

пейте больше воды и травяного чая;

откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;

проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату;

ожитесь спать в одно и то же время, а также спите не меньше 7 часов в сутки;

постарайтесь меньше нервничать, исключите из жизни источники стресса.

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