В мае ожидается несколько крупных бурь.

Магнитная буря - это астрономическое явление, когда из-за повышенной солнечной активности происходит возмущение магнитного поля Земли. Геомагнитные бури негативно влияют на самочувствие людей и работу систем связи. В мае ожидается несколько крупных всплесков солнечной энергии.

Когда в мае будут магнитные бури

Май начнется с повышенной солнечной активности: всплески ожидаются 2 и 3 мая. Однако сильной бури в эти дни не будет. Следующий длительный период повышенной активности ожидается с 12 по 17 мая. Самыми сложными будут дни 13 и 14 мая - в эти дни ожидаются магнитные бури.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Сильнее всего бури влияют на здоровье пожилых людей, беременных женщин и обладателей хронических заболеваний. Во время бури могут возникать головные боли, головокружение, боль в мышцах и суставах, бессоница, повышенное давление, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Чтобы защитить организм от негативного влияния, следует придерживаться некоторых правил за несколько дней и в период бури.

Откажитесь от курения и алкоголя в эти дни.

Замените кофе травяным чаем.

Ограничьте употребление жирной, жареной пищи.

Ложитесь спать в одно и то же время.

Больше отдыхайте, чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.

Постарайтесь исключить из жизни источники стресса.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова