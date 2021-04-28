Магнитная буря - это астрономическое явление, когда из-за повышенной солнечной активности происходит возмущение магнитного поля Земли. Геомагнитные бури негативно влияют на самочувствие людей и работу систем связи. В мае ожидается несколько крупных всплесков солнечной энергии.
Когда в мае будут магнитные бури
Май начнется с повышенной солнечной активности: всплески ожидаются 2 и 3 мая. Однако сильной бури в эти дни не будет. Следующий длительный период повышенной активности ожидается с 12 по 17 мая. Самыми сложными будут дни 13 и 14 мая - в эти дни ожидаются магнитные бури.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Сильнее всего бури влияют на здоровье пожилых людей, беременных женщин и обладателей хронических заболеваний. Во время бури могут возникать головные боли, головокружение, боль в мышцах и суставах, бессоница, повышенное давление, раздражительность, обострение хронических заболеваний.
Чтобы защитить организм от негативного влияния, следует придерживаться некоторых правил за несколько дней и в период бури.
- Откажитесь от курения и алкоголя в эти дни.
- Замените кофе травяным чаем.
- Ограничьте употребление жирной, жареной пищи.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Больше отдыхайте, чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.
- Постарайтесь исключить из жизни источники стресса.
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