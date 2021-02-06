Магнитные бури - это сильные изменения в геомагнитном поле Земли. В дни магнитных возмущений возможны нарушения в работе систем связи и ухудшению самочувствию у метеозависимых людей.
Когда ближайшие магнитные бури
Ближайшая магнитная буря ожидется в воскресенье, 7 февраля. Самое опасное время дня - период с 5 до 8 утра. В это время ожидается самая высокая геомагнитная активность. Следующая буря будет в воскресенье 21 февраля и достигает уровня G1.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Геомагнитные всплески больше всего влияют на пожилых и метеозависимых людей, беременных женщин и обладателей хронических заболеваний. Бури могут приводить к к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний, физической и эмоциональной усталости, раздражительности, нарушениям сна.
Чтобы уберечься от негативного влияния, нужно придерживаться нескольких правил.
- Хорошо высыпайтесь в дни бури.
- Откажитесь от кофе, энергетиков и спиртного в любых количествах.
- Откажитесь от жирной, жареной и острой пищи, сладостей.
- Пейте больше воды, зеленого чая.
- Проводите больше времени на свежем воздухе, чаще прогуливайтесь.
- Не нервничайте, избегайте конфликтов.
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