В воскресенье в Украине будет наблюдаться повышенная солнечная активность.

Магнитные бури - это сильные изменения в геомагнитном поле Земли. В дни магнитных возмущений возможны нарушения в работе систем связи и ухудшению самочувствию у метеозависимых людей.

Когда ближайшие магнитные бури

Ближайшая магнитная буря ожидется в воскресенье, 7 февраля. Самое опасное время дня - период с 5 до 8 утра. В это время ожидается самая высокая геомагнитная активность. Следующая буря будет в воскресенье 21 февраля и достигает уровня G1.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Геомагнитные всплески больше всего влияют на пожилых и метеозависимых людей, беременных женщин и обладателей хронических заболеваний. Бури могут приводить к к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний, физической и эмоциональной усталости, раздражительности, нарушениям сна.

Чтобы уберечься от негативного влияния, нужно придерживаться нескольких правил.

Хорошо высыпайтесь в дни бури.

Откажитесь от кофе, энергетиков и спиртного в любых количествах.

Откажитесь от жирной, жареной и острой пищи, сладостей.

Пейте больше воды, зеленого чая.

Проводите больше времени на свежем воздухе, чаще прогуливайтесь.

Не нервничайте, избегайте конфликтов.

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Автор: Екатерина Пулатова