На выходных эти солнечные пятна будут обращены прямо на нашу планету.

На днях на Солнце произошло несколько мощных вспышек. Их излучение было направлено немного в сторону от Земли, однако все равно сильно повлияло на нашу планету. Как сообщал УНИАН, излучение привело к отключению радиосвязи в некоторых частях Северной, Центральной и Южной Америки.

Ученые показали эти солнечные пятна, которые на выходных, 20 и 21 мая, повернутся "лицом" к нашей планете. Как сообщает Space, эти пятна извергаются шквалом мощных вспышек.

По данным издания, за последние 24 часа Солнце выпустило почти непрерывный шквал солнечных вспышек, в том числе девять мощных.

Видео дня

Как сообщается, два огромных солнечных пятна медленно поворачиваются в сторону Земли и в скором времени будут направлены на нашу планету.

Как сообщал УНИАН, солнечная активность увеличивается в рамках 25-го солнечного цикла. Пик солнечной активности ожидается в 2025 году.

По прогнозм, в первой половине следующей недели, с 23 по 25 мая, ожидается небольшая магнитная буря. Более серьезная магнитная буря прогнозируется в конце месяца - 28 мая. Ее мощность достигнет 5 баллов.

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