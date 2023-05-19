На двух континентах зафиксировали отключение радиосвязи.

Мощная вспышка произошла на Солнце 16 мая, вызвав массовые отключения радиосвязи. Через несколько дней излучение от вспышки может усилиться, ведь она будет направлена прямиком на Землю. Об этом сообщает Space.

Как сообщается, вспышка класса M9.6 произошла на юго-восточном крае Солнца. Хотя солнечное пятно не было обращено к Земле, последствия извержения ощущались. Излучение привело к отключению радиосвязи в некоторых частях Северной, Центральной и Южной Америки.

Путешествуя со скоростью света, излучение достигло Земли чуть более чем за восемь минут и ионизировало верхний слой земной атмосферы, вызвав коротковолновое радиоотключение на освещенной солнцем части Земли.

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Ученые прогнозируют, что из-за вращения Солнца скрытое солнечное пятно скоро появится в поле зрения Земли и к выходным будет смотреть прямо на нас.

Как сообщал УНИАН, солнечная активность растет в рамках 25-го солнечного цикла, пик которого, по прогнозам ученых, будет в 2025 году. Именно из-за таких солнечных вспышек на Земле происходят магнитные бури, из-за которых могут страдать метеочувствительные люди.

По прогнозам ученых, до конца мая нас ждет еще две магнитные бури. Незначительные колебания ожидаются три дня подряд с 23 по 25 мая, а 28 мая ожидается магнитная буря мощностью 5 баллов.

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