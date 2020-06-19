Телескоп Хаббл сделал снимок невероятно красивой туманности "Жемчужина жука" (фото)
08:43, 19 июня 2020Наука и IT
200 0
Новые наблюдения за объектом выявили беспрецедентно быстрые изменения в струях и пузырьках газа, взрывающихся от звезды в центре туманности.
Туманность "Жемчужина жука" / фото NASA, ESA, and J. Kastner (RIT)
Ученые с помощью телескопа Хаббл получили снимки невероятно красивой туманности "Жемчужина жука".
Читайте такжеХаббл сделал снимок ультраяркой галактики (фото)
Снимки были опубликованы на сайте обсерватории.
На этом снимке с космического телескопа Хаббла изображена NGC 7027 или туманность "Жемчужина жука".
Как сообщается, в течение столетий объект медленно раздувался сферически-симметричными или, возможно, спиральными узорами - до относительно недавнего времени.
Новые же наблюдения за объектом обнаружили беспрецедентные уровни сложности и быстрые изменения в струях и пузырьках газа, взрывающихся от звезды в центре туманности.
На втором снимке запечатлена планетарная туманность NGC 7027 и ее окрестности.
фото NASA, ESA, Digitized Sky Survey 2
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter