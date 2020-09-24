Действительно ли созданный фильтр способен уничтожить коронавирус, разработчики в ближайшее время планируют проверить в условиях лаборатории.

В Чехии придумали уникальные фильтры, которые помогут обеззараживать воздух в помещениях.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

По мнению изобретателей, эти устройства помогут в борьбе с коронавирусом, а людям позволят обходиться без масок.

Как сообщается, инновационный фильтры нужно будет встраивать в вентиляционные системы.

Инновационный фильтр изготовлен из двух слоем, которые проводят ток, а между ними - нанотекстиль, который можно нагревать до 92° - этого хватит, чтобы убить вирус.

Действительно ли созданный фильтр способен уничтожить коронавирус, разработчики в ближайшее время планируют проверить в условиях лаборатории.

Борьба мира с коронавирусом: интересные изобретения

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Автор: УНИАН