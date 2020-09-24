В Чехии придумали уникальные фильтры, которые помогут обеззараживать воздух в помещениях.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
По мнению изобретателей, эти устройства помогут в борьбе с коронавирусом, а людям позволят обходиться без масок.
Как сообщается, инновационный фильтры нужно будет встраивать в вентиляционные системы.
Инновационный фильтр изготовлен из двух слоем, которые проводят ток, а между ними - нанотекстиль, который можно нагревать до 92° - этого хватит, чтобы убить вирус.
Действительно ли созданный фильтр способен уничтожить коронавирус, разработчики в ближайшее время планируют проверить в условиях лаборатории.
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