Британские военные собираются использовать его как средство для дезинфекции.

В Великобритании исследователи обнаружили, что инсектицид под названием Citrodiol эффективно убивает коронавирус, который вызывает болезнь COVID-19.

Читайте такжеКитай впервые выпускает на людях вакцину из насекомых от коронавирусаОб этом пишет Newsweek, добавляя, что производством этого средства от насекомых занимается компания Citrefine International. Его изготавливают из масла лимонного эвкалипта. Само масло добывают путем искусственного повторения и ускорения нормальных процессов в листьях дерева. После этого ее превращают в p-метан-3,8-диол (ПМД). Это соединение эффективно убивает вредителей.

Как оказалось, оно способно убивать коронавирус SARS-CoV-1. Именно он стоит за вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2004 году. Поэтому теперь Министерство обороны Великобритании решило проверить, как инсектицид подействует на новый коронавирус, который вызвал пандемию.

В апреле Sky News сообщило, что британская армия получила запасы средства от насекомых, которое содержит Citriodiol. Поскольку он не имеет вредного побочного действия на людей, его рассматривали как препарат для защиты солдат от COVID-19. Теперь Научная и технологическая лаборатория Министерства обороны Великобритании установила, что средство действительно убивает коронавирус SARS-CoV-2.

Читайте такжеReuters: Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 летУченые лаборатории использовали два экспериментальных подхода. Они проверили, как вирус будет вести себя при прямом контакте с инсектицидом. А также нанесли средство от насекомых на латексную "синтетическую кожу", а затем заразили ее вирусом. В обоих экспериментах вещество продемонстрировало антивирусное действие.

Издание отмечает, что британское исследование имеет определенные недостатки. Например, латексная "кожа" не может быть репрезентативной поверхностью. Поэтому на человеческой коже вирус может вести себя по-другому. Также Ученые не проверили, как меняется действие вещества на коронавирус со временем.

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Перевод: Лесь Дымань