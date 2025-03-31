Открытие позволяет проанализировать и лучше понять эволюцию живых организмов в этом водоеме.

Балтийское море подарило науке новое интересное открытие. Команде ученых удалось вернуть к жизни водоросли, которые лежали под слоем ила на дне моря около 7000 лет. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эксперт по фитопланктону и ведущий автор исследования Сара Болиус пранализировала осадочные керны из Балтийского моря, чтобы идентифицировать жизнеспособные спящие клетки фитопланктона из прошлого. Осадочные отложения содержат подсказки о том, какими были древние экосистемы.

Тщательно идентифицируя спящие клетки и реактивируя их при благоприятных условиях, исследователи могут проанализировать их генетические и физиологические особенности и сравнить их с современными популяциями фитопланктона.

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Изучая компоненты осадка, известные как прокси, исследователи могут сделать вывод о прошлой солености, уровне кислорода и температурных условиях. Сочетание этих данных с генетическим и функциональным анализом возрожденного фитопланктона поможет выявить, как и почему эти организмы адаптировались к изменениям окружающей среды в Балтийском море.

Кроме того, команда обнаружила, что жизнеспособные водоросли можно возродить из состояния покоя при благоприятных питательных веществах и условиях освещения. Спящие водоросли были успешно пробуждены из девяти образцов осадка, каждый из которых был взят из разных слоев, представляющих примерно 7000 лет истории климата Балтийского моря.

"Такие отложения похожи на капсулу времени, содержащую ценную информацию о прошлых экосистемах и населяющих биологических сообществах, развитии их популяции и генетических изменениях", - пояснила Болиус.

Вид Skeletonema marinoi был единственным фитопланктоном, успешно возрожденным из всех образцов. Обычный вид в Балтийском море, обычно появляется во время весеннего цветения. Возраст самых старых найденных жизнеспособных клеток составлял примерно 6871 год ± 140 лет.

Примечательно, что возрожденные водоросли не просто выжили, но и сохранили свою полную биологическую функцию. Они продолжают расти, делиться и фотосинтезировать так же, как и их современные потомки, не демонстрируя видимой потери жизнеспособности.

"Тот факт, что мы действительно смогли успешно реактивировать такие старые водоросли из состояния покоя, является важным первым шагом в дальнейшем развитии инструмента Resurrection Ecology ("Экология Воскресения") в Балтийском море. Это означает, что теперь можно проводить "эксперименты со скачком во времени" на разных стадиях развития Балтийского моря в лаборатории", - добавила Болиус.

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