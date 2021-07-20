Российская составляющая Международной космической станции сталкивается с техническими проблемами. В обозримом будущем россияне могут остаться без скафандров "Орлан-МКС".
Как сообщают "РИА Новости", об этом рассказал генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
По его словам, у имеющихся сейчас на МКС российских скафандров скоро истекает гарантийный срок, а контракт на производство новых отсутствует.
"Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен", - сказал он.
По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний.
"На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте", - пояснил чиновник.
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С 2017 года россияне на МКС используют скафандры "Орлан-МКС", а в качестве резервного хранят на борту станции "космический доспех" предыдущего поколения – "Орлан-МК". Текущее поколение скафандров за счет использования полиуретановой оболочки вместо резиновой рассчитано на 20 выходов в открытый космос против 15 у предыдущего поколения.
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