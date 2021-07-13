Астронавты на Международной космической станции начали выращивать перец.
Об этом сообщила астронавт NASA Меган Макартур на странице в Twitter.
"Эксперимент Plant Habitat-04 стартовал сегодня. Впервые мы выращиваем перец в космосе. Это трудная задача, поскольку она состоит из длинных циклов прорастания и роста. Но это отличный источник витамина С и приправа!",- написала Макартур.
Астронавт не уточнила, какой сорт перца планируется вырастить на МКС, но добавила фото поверхности планеты и предложила читателям угадать, каким именно он будет.
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