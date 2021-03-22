Необычная галактика находится в созвездии Пегаса за 164 миллиона световых лет от нас.

Ученые получили снимок необычной галактики NGC 7678 с одним рукавом.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории Hubble.

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Как сообщается, NGC 7678 расположена примерно в 164 миллионах световых лет от нас в созвездии Пегаса. Эта яркая спиральная галактика, имеющая диаметр около 115000 световых лет, аналогична по размеру с нашей галактикой Млечный Путь. Ее в 1784 году открыл немецко-британский астроном Уильям Гершель.

Эта галактика занесена в каталог как Arp 28 и вместе с шестью другими входит в группу "спиральные галактики с одной тяжелой рукой" (рукавом).

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Автор: Екатерина Лиманская