Ученым удалось запечатлеть необычную планетарную туманность в форме песочных часов.
Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble и опубликован на сайте обсерватории.
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Как сообщается, эта биполярная туманность называется M1-63.
По словам ученых, подобная туманность образуется, когда звезда в ее центре сбрасывает огромное количество материала из внешних слоев, оставляя после себя впечатляющее облако газа и пыли.
Считается, что двойная система звезд в центре биполярной туманности способна создавать формы, похожие на песочные часы или бабочку, как на этом снимке.
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