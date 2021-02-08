Ученые показали необычную планетарную туманность в созвездии Щита.

Ученым удалось запечатлеть необычную планетарную туманность в форме песочных часов.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble и опубликован на сайте обсерватории.

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Как сообщается, эта биполярная туманность называется M1-63.

По словам ученых, подобная туманность образуется, когда звезда в ее центре сбрасывает огромное количество материала из внешних слоев, оставляя после себя впечатляющее облако газа и пыли.

Считается, что двойная система звезд в центре биполярной туманности способна создавать формы, похожие на песочные часы или бабочку, как на этом снимке.

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Перевод: Екатерина Лиманская