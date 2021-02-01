Ученым удалось сфотографировать галактику UGC 3885, которая расположена в созвездии Рыси.
Снимок был сделан с помощью комического телескопа Хаббл.
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На переднем плане снимка изображена яркая звезда, однако ее света недостаточно, чтобы отвлечься от величия галактики UGC 3885.
Множество молодых голубых звезд разбросано по рукавам галактики. При детальном рассмотрении снимка можно заметить хитросплетения галактики.
"Расположенная в созвездии Рыси, UGC 3885 - это космическая красота, которую стоит созерцать", - уверены ученые.
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