Hubble сделал снимок великолепной галактики из созвездия Рыси

На переднем плане снимка изображена яркая звезда, однако ее света недостаточно, чтобы отвлечься от величия галактики UGC 3885

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