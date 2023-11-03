Ее строили в три этапа и теперь археологам предстоит выяснить, почему доисторические люди создавали все это.

Гигантская подземная пирамида Гунунг Паданг, скрытая под склоном холма в Индонезии, намного старше британского Стоунхенджа или пирамид Гизы в Египте и может конкурировать с древнейшими мегалитическими рукотворными сооружениями.

Как пишет Sciencealert, склон холма с древними каменными сооружениями на острове Западная Ява является священным для местных жителей, которые называют его "пунден берундак", что означает ступенчатая пирамида, из-за террас, ведущих к ее вершине. Археологи только коснулись поверхности этого места, а оно уже превратиось в "замечательное свидетельство" человеческой изобретательности.

Гунунг Паданг, возможно, старейшее пирамидальное сооружение в мире, построенное на вершине потухшего вулкана еще до зарождения сельского хозяйства или цивилизации, какой мы ее знаем.

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Согласно новым данным индонезийских ученых, внутри него вполне могут скрываться большие открытые комнаты.

Обширный анализ названия Гунунг Паданг, что на местном языке означает "гора просвещения", теперь убедительно свидетельствует о том, что древняя цивилизация очень давно "тщательно ваяла" природный холм из лавы в ядро пирамидальной структуры.

Первое радиоуглеродное датирование этого места указывает, что строительство на объекте началось где-то в последний ледниковый период, более чем за 16 тыс. лет, а, возможно, еще 27 тыс. лет назад. Для сравнения - Гёбекли-Тепе, массивное каменное сооружение на территории современной Турции, в настоящее время считается старейшим известным мегалитом в мире. Его возраст составляет примерно 11 тыс. лет.

В период с 2011 по 2015 год группа археологов, геологов и геофизиков под руководством геолога Дэнни Хилмана Натавиджаджи из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии использовала различные методы, такие как колонковое бурение, георадары и визуализацию недр, для исследования этого объекта.

Натавиджаджа и ее коллеги обнаружили, как и многие мегалиты в прошлом, Гунунг Паданг был построен в несколько этапов, самая глубокая часть которого находится на глубине 30 м. Эта основная часть, вероятно, была построена между 25 тыс. и 14 тыс. годами до нашей эры, но затем была заброшена на несколько тысячелетий.

Строительство возобновилось примерно между 7900 и 6100 годами до нашей эры, расширяя основной холм пирамиды различными скальными колоннами и гравийными почвами, а некоторые дальнейшие строительные работы проводились между 6000 и 5500 годами до нашей эры. Интересно, что в это время строители намеренно закопали или застроили некоторые старые части этого места.

Последние строители работали над прирамидой примерно в 2000–1100 годах до нашей эры, добавив верхний слой почвы, а также каменные террасы, характерные для пунден-берундака. Это та часть, которая сегодня наиболее видна.

"Строители третьего и второго блоков в Гунунг Паданге, должно быть, обладали замечательными навыками каменной кладки, которые не соответствуют традиционным культурам охотников-собирателей", - рассказала об открытии группа ученых.

Когда исследователи исследовали внутреннюю часть склона холма с помощью сейсмических волн, они обнаружили следы скрытых полостей и камер, некоторые длиной до 15 м с потолками высотой 10 м.

"Учитывая длительное и непрерывное присутствие древних людей около Гунунг Паданга, разумно предположить, что это место имело большое значение. Оно привлекало людей, которые неоднократно занимали и изменяли его", - отметили исследователи.

Археологи подчеркнули, что нужны дальнейшие раскопки, чтобы понять, кем были эти доисторические люди и почему они создавали все это.

Открытия археологов

Ученые время от времени сообщиют о потрясающих открытиях. Так, в мае археологи в Египте обнаружили древнее поселение и захоронения византийской эпохи. А в августе стало известно, что группа археологов, которая вела раскопки в северо-восточном районе современного Каира, где когда-то жил Рамзес, обнаружила гигантскую статую фараона.

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