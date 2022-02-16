Прогноз магнитных бурь на февраль предупредит нас о самых опасных днях этого месяца.

Работники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за солнечной активностью и фиксируют все вспышки на нашей звезде. В дни высокой солнечной активности возникают магнитные бури, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в марте 2022 года

Ближайшие магнитные бури накроют Землю ещё зимой - с 22 по 24 февраля. Весна 2022 года также начнется с магнитных бурь. Опасными днями считаются 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11 и 12 марта.

Магнитная буря: влияние на здоровье

Сильнее всего влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

усталость;

бессоница;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи. Ограничьте употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Такие напитки лучше заменить зеленым чаем. Принимайте контрастный душ вечером. Ложитесь спать в одно и то же время. Постарайтесь меньше нервничать. Больше времени проводите на свежем воздухе и ходите пешком.

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