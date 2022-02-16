Работники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за солнечной активностью и фиксируют все вспышки на нашей звезде. В дни высокой солнечной активности возникают магнитные бури, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в марте 2022 года
Ближайшие магнитные бури накроют Землю ещё зимой - с 22 по 24 февраля. Весна 2022 года также начнется с магнитных бурь. Опасными днями считаются 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11 и 12 марта.
Магнитная буря: влияние на здоровье
Сильнее всего влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в мышцах и суставах;
- усталость;
- бессоница;
- повышенное артериальное давление;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.
- Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи.
- Ограничьте употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Такие напитки лучше заменить зеленым чаем.
- Принимайте контрастный душ вечером.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Постарайтесь меньше нервничать.
- Больше времени проводите на свежем воздухе и ходите пешком.