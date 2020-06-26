Facebook начал предупреждать пользователей о старых материалах

При этом поделиться старым постом в любом случае можно.

Facebook начал предупреждать пользователей, которые хотят поделиться старым материалом, о том, что информация в нем могла устареть, говорится в сообщении соцсети.

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Уведомление будет появляться для постов, возраст которых превышает три месяца. «Когда мы спрашиваем людей, какие новости они хотят видеть в Facebook, они постоянно говорят нам, что хотят, чтобы информация была своевременной и достоверной... Чтобы убедиться, что люди обладают необходимым контекстом перед принятием обоснованных решений относительного того, чем делиться на Facebook, при нажатии кнопки "Поделиться" в статьях старше 90 дней, появится экран уведомлений», - говорится в сообщении. При этом поделиться старым постом в любом случае можно, передает kommersant.

В течение следующих нескольких месяцев Facebook также будет тестировать другие уведомления, в частности перед публикацией ссылок на публикации, в которых упоминается коронавирус COVID-19.

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