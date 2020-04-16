Facebook создаст соцсеть-клон для ботов
13:12, 16 апреля 2020Наука и IT
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В «копии» Facebook боты будут выполнять те же действия, что и люди в реальной версии.
Иллюстрация / REUTERS
Компания Facebook создаст копию своей соцсети, где вместо реальных пользователей будут использовать ботов.
Об этом сообщает The Verge.
В «копии» Facebook боты будут выполнять те же действия, что и люди в реальной версии. Таким образом боты будут симулировать ситуации, чтобы выявить уязвимости и ошибки в соцсети. Боты должны быть изолированы от реальных пользователей.
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Например, в копии соцсети есть мошенники, которые будут контактировать с другими ботами, что ведут себя как жертвы. Еще один вид ботов будет симулировать ситуации вторжения в личную жизнь пользователей. Таким образом в Facebook смогут обнаружить уязвимость, которая может привести к краже личных данных.
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