Facebook создаст соцсеть-клон для ботов

В «копии» Facebook боты будут выполнять те же действия, что и люди в реальной версии.

Компания Facebook создаст копию своей соцсети, где вместо реальных пользователей будут использовать ботов.

Об этом сообщает The Verge.

В «копии» Facebook боты будут выполнять те же действия, что и люди в реальной версии. Таким образом боты будут симулировать ситуации, чтобы выявить уязвимости и ошибки в соцсети. Боты должны быть изолированы от реальных пользователей.

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Например, в копии соцсети есть мошенники, которые будут контактировать с другими ботами, что ведут себя как жертвы. Еще один вид ботов будет симулировать ситуации вторжения в личную жизнь пользователей. Таким образом в Facebook смогут обнаружить уязвимость, которая может привести к краже личных данных.