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Facebook нашел 50 миллионов фейковых постов о коронавирусе

01:44, 13 мая 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

В отчете Facebook говорится, что предупреждения о фейках работают, передает Громадське. Так, в 95% случаев люди не кликают на пост с маркировкой.

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В компании напомнили, что создали специальные всплывающие окна в Facebook и Instagram с официальной информацией об эпидемии от Всемирной организации здравоохранения. По информации компании, более 350 млн человек просматривают эту информацию.

Кроме того, с 1 марта, модераторы удалили 2,5 миллиона нерекламных постов, которые продвигали продажу защитных масок, антисептиков и тестов на COVID-19.

Напомним, соцсеть Twitter вводит специальную маркировку для сообщений, которые будут содержать ложную или противоречивую информацию о коронавирусе SARS-CoV-2.

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