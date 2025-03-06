Как и многие виды гиббонов, они демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм.

В отдаленных лесах северного Вьетнама был замечен крошечный гиббон, но это не обычная обезьяна: это детеныш второго по редкости вида обезьян в мире, гиббона као вит.

Как пишет Interesting Engineering, недавно опубликованные кадры были сняты в ноябре 2024 года исследователями из Fauna & Flora, которые обследовали популяцию в Каобанге, фрагментированном лесу на границе северного Вьетнама и юго-восточного Китая.

На их видео показана группа гиббонов као вит, которые карабкаются и ищут пищу на дереве, а одна из них несет крошечного детеныша, цепляющегося за ее живот.

Видео дня

"Мы были очень рады обнаружить еще одного детеныша гиббона као вит во время нашего обычного патрулирования. Это был самый маленький детеныш гиббона, которого я когда-либо видел, и, увидев его, я вспомнил своих собственных детей, когда они были младенцами, о которых заботилась моя жена", - сказал в своем заявлении Нгуен Дук Тхо, менеджер проекта по гиббонам cao vit в Fauna & Flora и член команды по сохранению гиббонов.

Интересно, что гиббон ​​cao vit (Nomascus nasutus), также известный как восточный черный хохлатый гиббон, славится своими утренними свистящими песнями, используемыми для защиты территории, а также своими длинными руками, которые позволяют им акробатически перепрыгивать с дерева на дерево.

Как и многие виды гиббонов, они демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм: у взрослых самцов черный мех, а у взрослых самок - желтовато-коричневый. Они, как правило, образуют пары на всю жизнь и живут очень небольшими семейными группами.

Fauna & Flora работает над защитой гиббона као вит уже более 20 лет. Вид считался вымершим в 2002 году, пока некоторые из исследователей впервые за много лет не заметили неуловимую обезьяну. Однако проблемный вид еще не вышел из леса: его текущая популяция оценивается всего в 74 особи в 11 семейных группах.

Важно, что самый редкий примат в мире - гиббон ​​хайнань - когда-то считался подвидом гиббона као вит, но теперь они считаются отдельным видом. Его популяция, встречающаяся только в западной части острова Хайнань в Южно-Китайском море, сократилась до примерно 35 особей.

Более года назад исследование популяции, проведенное Fauna & Flora, показало, что численность гиббонов као вит была значительно ниже, чем считалось ранее. Предыдущие оценки были завышены из-за двойного подсчета.

Отмечается, что это последнее наблюдение за здоровым детенышем дает новый проблеск надежды на выживание вида. Дук Тхо добавил:

"Это удивительный и обнадеживающий знак надежды для популяции вида, которая в настоящее время очень мала, и подчеркивает критическую важность долгосрочного мониторинга и усилий по сохранению в Каобанге".

Новости об исчезающих животных

Галапагосский пастушок, известный местным жителям как пачай и являющийся эндемиком Галапагосских островов, в последний раз был замечен на острове Флореана Чарльзом Дарвином в 1835 году.

Он считался вымершим на местном уровне и подлежащим реинтродукции с других Галапагосских островов, пока его не заметили во время недавних полевых работ.

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