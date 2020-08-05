Динозавры болели раком – ученые

Исследователи доказали, что динозавры могли болеть той же формой рака, что и современные люди.

Палеонтологи Университета Макмастера (Канада) смогли диагностировать онкологическое заболевание у центрозавра, который жил на Земле около 77 млн лет назад.

Читайте такжеДвухметровые хищные скорпионы: ученые рассказали о гигантских обитателях палеозойской эры

Как сообщает «Вокруг света» свои выводы исследователи опубликовали в журнале Lancet Oncology.

Отмечается, что ученые исследовали деформированную кость голени рогатого ящера Centrosaurus apertus, найденную в 1989 году. Ранее считалось, что животное было травмировано, однако теперь специалисты точно установили, что центрозавр болел остеосаркомой – раком костной ткани.

Чтобы подтвердить свой диагноз, ученые сравнили окаменелость со здоровой костью динозавра того же вида, а также с малоберцовой костью, принадлежавшей человеку с подтвержденным случаем остеосаркомы.

При этом остается неясно, были ли остеосаркома причиной смерти динозавра.

Ранее ученые установили окончательную причину вымирания динозавров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram