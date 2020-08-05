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Динозавры болели раком – ученые

09:54, 05 августа 2020
Наука и IT
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Центрозавры могли болеть остеосаркомой / wikipedia.org

Палеонтологи Университета Макмастера (Канада) смогли диагностировать онкологическое заболевание у центрозавра, который жил на Земле около 77 млн лет назад.

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Как сообщает «Вокруг света» свои выводы исследователи опубликовали в журнале Lancet Oncology.

Отмечается, что ученые исследовали деформированную кость голени рогатого ящера Centrosaurus apertus, найденную в 1989 году. Ранее считалось, что животное было травмировано, однако теперь специалисты точно установили, что центрозавр болел остеосаркомой – раком костной ткани. 

Чтобы подтвердить свой диагноз, ученые сравнили окаменелость со здоровой костью динозавра того же вида, а также с малоберцовой костью, принадлежавшей  человеку с подтвержденным случаем остеосаркомы.

При этом остается неясно, были ли остеосаркома причиной смерти динозавра.

Ранее ученые установили окончательную причину вымирания динозавров.

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