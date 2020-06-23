The Guardian: Рекламодатели отворачиваются от Facebook из-за засилья троллей

Несколько больших брендов остановили свою рекламу в социальной сети из-за участия в кампании под названием "Хватит ненавидеть за деньги".

Несколько компаний остановили свою рекламу на Facebook из-за того, что социальная сеть не смогла разобраться с языком ненависти на своей платформе.

Бренды одежды, такие как Face, REI и Patagonia отказались платить за рекламу в Facebook в рамках кампании "Хватит ненавидеть за деньги". Как пишет The Guardian, ее запустила ряд групп активистов, включая Anti-Defamation League, NAACP, Color of Change. Платформа для фрилансеров Upwork и интернет-компания Mozilla тоже присоединились к протесту.

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Движение просит рекламодателей давить на технологического гиганта, чтобы заставить его принять более жесткую политику против расизма и языка ненависти в социальной сети. Чтобы создать это давление на Facebook, они прекращают тратить деньги на размещение своей рекламы на его страницах на весь июль. Активисты утверждают, что Facebook зарабатывает 70 миллиардов долларов на рекламе ежегодно, при этом "усиливая расистские сообщения и позволяя призывать к насилию".

"Мы давно видели, как Facebook пускал некоторых худших элементов общества в наши дома и жизни", - сказал исполнительный директор Anti-Defamation League Джонатан Гринблатт.

"Наши организации пытались отдельно и коллективно заставить Facebook сделать свою платформу более безопасной. Но компания снова и снова отказывалась от значительных действий. Мы надеемся, что эта кампания наконец покажет Facebook, сколько пользователей и рекламодателей хотят, чтобы компания пошла на серьезные изменения к лучшему", - добавил он.

Издание пишет, что Facebook, согласно данным опроса ADL, проведенного в США в 2019 году, стал социальной сетью, где 55% американцев сталкивались с языком ненависти и травлей.

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Социальная сеть попала под все большее давление требований разобраться с ненавистью и дезинформацией в последние месяцы после того, как ее конкурент Twitter начал добавлять специальные отметки на фальшивых новостях. В частности, такую отметку он прикрепил к некоторым заявлениям Дональда Трампа. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг отказался бороться с ложными сообщениями от американского президента, несмотря на призывы более чем 100 ученых, протесты работников Facebook и критику со стороны гражданского общества.

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