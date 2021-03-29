Робота создали по многочисленным просьбам различных компаний.

Компания Boston Dynamics представила нового робота Stretch, который не похож ни на человека, ни на собаку.

Читайте такжеВ Японии показали огромного телеуправляемого робота (видео)Робота презентовали на сайте компании.

Робокладовщик Stretch создан для решения одной единственной задачи – перекладывания коробок. Он способен перемещать до 800 ящиков в час и работать до восьми часов без подзарядки.

Робот Stretch: что известно о новинке Boston Dynamics

Stretch – это роботизированный манипулятор, который умеет аккуратно брать коробки и перекладывать их на другое место. Основная задача робота – разгрузка грузовиков.

При этом Stretch умеет сам перемещаться по помещениям.

Создан он был по многочисленным просьбам различных компаний.

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Автор: Катерина Шварц