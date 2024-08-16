Местные слухи о том, что это предзнаменование грядущих плохих времен, распространяются.

Древняя пирамида в Мексике осталась в руинах после проливного дождя, что вызвало страх божественного возмездия среди местных жителей.

Археологическая зона Иуацио в Мичоакане поддалась стихии: она уже была ослаблена сильной жарой, которая привела к трещинам, через которые просачивалась вода. Эта катастрофа произошла всего через несколько дней после обрушения культовой Двойной арки в Национальной зоне отдыха Глен-Каньон в Юте, как сообщает IFL Science.

Местные слухи о том, что это предзнаменование грядущих плохих времен, распространяются. Подтверждая инцидент, Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) заявил, что сильные ливни во время шторма, которые превзошли средние ожидания, привели к обрушению центральной части южного фасада.

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В их официальном заявлении говорилось: "Ночью 29 июля 2024 года из-за сильных дождей, выпавших в бассейне озера Пацкуаро, с накоплением осадков выше ожидаемого среднего значения, произошло обрушение центральной части южного фасада одного из пирамидальных оснований археологической зоны Ихуатцио. Высокие температуры, ранее зафиксированные в этом районе, и последовавшая за этим засуха привели к появлению трещин, которые способствовали фильтрации воды во внутреннюю часть доиспанского здания".

Начиная с раннего утра вторника, 30, сотрудники Центра INAH Мичоакан отправились на объект наследия для оценки нанесенного ущерба. Их наблюдения подтвердили повреждение по крайней мере шести ступенчатых тел так называемой Южной базы, как в ее внешней стене из плит, так и в ее ядре и подпорной стене.

"Деятельность по оценке ущерба продолжается и направлена ​​не только на восстановление поврежденной части, но и на тщательный ремонт конструкции здания", - отмечают там.

В период своего расцвета Ихуатцио охватывал около 150 гектаров и был домом для по крайней мере 84 сооружений, семь из которых в настоящее время выставлены в археологическом парке, сообщает Daily Star.

Пирамидоподобные сооружения считались святыми местами, вероятно, служившими местами для религиозных ритуалов и церемоний. Они также играли политическую роль, символизируя мощь и суверенитет культуры. Некоторые интерпретируют разрушение как зловещий знак.

Новости о пирамидах - детали

Долгое время шел спор о том, как именно первые инженеры цивилизованного мира построили великие пирамиды Египта.

Популярная теория предполагает, что они использовали систему веревок и саней для подъема камней на вершину, пока пирамида возводилась снизу вверх, слой за слоем.

Однако новое исследование предполагает, что самая старая пирамида в Египте, пирамида Джосера, была построена 4700 лет назад с использованием еще более хитроумного "гидравлического подъемника".

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