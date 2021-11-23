На борту ракеты New Shepard в суборбитальный полет отправятся два почетных гостя и четыре коммерческих туриста.

9 декабря американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin совершит очередной суборбитальный полет на ракете New Shepard. В нем примут участие шесть космических туристов.

Об этом сообщили на сайте компании.

Читайте такжеКомпания Безоса построит новую космическую станцию на орбите"Blue Origin объявила состав экипажа предстоящей 19-й миссии ракеты New Shepard 9 декабря, в него войдут два почетные гости и четверо коммерческих туристов", — говорится в сообщении.

Участниками миссии станут американский телеведущий с шоу Good Morning America Майкл Страхан и старшая дочь первого американца, который совершил суборбитальный космический полет Алана Шепарда, – Лора Шепард Чарчлі. Оба приглашены в качестве почетных гостей.

Вместе с ними полетят филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Как сообщал УНИАН, 20 июля самый богатый человек мира, 57-летний бизнесмен Джефф Безос отправился в космос. Вместе с миллиардером на борту ракеты New Shepard был его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.

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Автор: Марта Гичко