По словам ученых, ничего подобного во Вселенной им еще не встречалось.

В нашей галактике Млечный путь ученые из Австралии обнаружили "странный крутящийся объект", который излучает энергию в радиодиапазоне с равномерной периодичностью.

По их словам, ничего подобного во Вселенной астрономы еще не встречали, пишет BBC со ссылкой на промежуточные результаты исследований опубликованные в журнале Nature.

Первым "жутковатый" объект обнаружил еще в конце 2020 года аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О'Доэрти при помощи телескопа и разработанной им самим новой методики.

Поскольку космические объекты, излучающие импульсы энергии, встречаются довольно часто, открытие О'Доэрти не привлекло особого внимания у его коллег. Однако вскоре выяснилось, что мощный выброс энергии, который длится около минуты, новый объект совершает каждые 18 минут.

"В течение нескольких часов нашего наблюдения он [объект] то исчезал, то снова появлялся. Это было очень неожиданно и жутковато, потому что ничего подобного в небе астрономы никогда не видели", - говорит научный руководитель О'Доэрти, астрофизик доктор Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

По словам другого астрофизика из ICRAR Джеммы Андерсон, необычным является именно то, что он находится в активном состоянии выброса энергии в течение целой минуты. Радиоизлучение такой длительности стало для ученых полной неожиданностью.

"Мы не думали, что такое возможно, но это факт, и он свидетельствует о том, что там [в космосе] происходят какие-то экстремальные физические процессы", - говорит Харли-Уокер.

Ученые из ICRAR выяснили, что объект находится на расстоянии примерно 4 тыс. световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН). Он невероятно яркий и имеет сверхмощное магнитное поле.

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Астрофизики пока имеют две теории о природе обнаруженного объекта: это может быть нейтронная звезда или "белый карлик" - сжавшиеся остатки старой звезды. По их словам, предстоит провести длительные исследования, чтобы разгадать эту загадку.

"Нам предстоит понять, является ли наша находка чем-то единичным, или же она часть большой новой популяции тел, которую мы раньше не замечали", - сказала Харли-Уокер.

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы обнаружили с помощью космического телескопа "Хаббл" в соседней карликовой галактике сверхмассивную черную дыру, "родившую" сразу несколько звезд.

За черными дырами ученые давно замечали способность извергать шлейфы ионизированного газа. Однако ранее они полагали, что такие потоки плазмы скорее мешают формированию звезд.

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