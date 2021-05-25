До этого считалось, что Млечный Путь образовался в результате столкновения с галактикой меньшего размера.

Млечный Путь появился не в результате столкновения, а эволюционировал постепенно.

К такому выводу пришли ученые из Австралийского центра передового опыта по астрофизике, Сиднейского университета (Австралия) и других организаций.

Их совместная работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые сравнили Млечный Путь с галактикой UGC 10738, у которой есть такие же отчетливые «толстые» и «тонкие» диски. Она появилась не в итоге гигантского столкновения. Тем не менее в ней обнаружили те же вышеописанные структуры, что у Млечного Пути.

До этого считалось, что Млечный Путь образовался в результате древнего столкновения с галактикой меньшего размера.

Читайте такжеАстрономы обнаружили древнейшую галактику, похожую на Млечный Путь (фото)Теперь ученые считают, что такие галактики, как Млечный Путь, вероятно, очень распространены во Вселенной.

«Это также означает, что мы можем использовать существующие очень подробные наблюдения Млечного Пути в качестве инструментов для лучшего анализа более далеких галактик, которые по очевидным причинам мы не можем увидеть», – отметили ученые.

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Автор: Катерина Шварц