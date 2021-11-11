В бета-версии iOS 15.2 уже появилась возможность оставить доступ к личным данным пяти "наследникам".

Apple запустила новую функцию для iPhone. В бета-версии операционной системы iOS 15.2 уже появилась возможность передавать свои личные данные в iCloud "по наследству". Теперь владелец iPhone сможет выбирать до пяти человек, которые получат доступ к его iCloud в случае, если он умрет.

Об новой функции от Apple сообщает The Verge.

Отмечается, что пока функцию Digital Legacy могут опробовать владельцы iPhone, которые обновили свои гаджеты до бета-версии iOS 15.2. Однако в скором времени возможность передавать iCloud "по наследству" будет доступна в полноценном обновлении ОС.

Функция была создана после жалоб родственников умерших владельцев iPhone. Все дело в том, что информация о скончавшемся человеке, у которого был iCloud, согласно пользовательскому соглашению, все равно была конфиденциальной. Родственникам приходилось предоставлять свидетельство о смерти человека и постановление суда, но даже в таком случае Apple не всегда предоставляла им доступ к данным погибшего.

Читайте такжеПервый компьютер Apple продали на аукционе (фото)Теперь же владелец iPhone сможет самостоятельно выбирать пять человек, которые получат доступ к его личной информации. После смерти пользователя родственники, попавшие в список "наследников", смогут без проблем открыть iCloud умершего. Также сообщается, что уже скоро подобная функция будет доступна и для всех владельцев Mac.

Как оставить iCloud "в наследство":

На устройстве iOS нужно выбрать пункт "Настройки". Затем нужно перейти в раздел "Пароль и безопасность".

На устройстве Mac понадобится открыть "Системные настройки", после чего перейти в настройки Apple ID и выбрать пункт "Пароль и безопасность".

В разделе "Устаревший контакт" появятся инструкции по добавлению контакта, который "унаследуют" доступ к данным.

Если же у пользователя есть "Семейный доступ", он сможет выбрать члена семьи из списка или же добавить кого-то по адресу электронной почты или номеру телефона.

Человек, которому откроют доступ к данным "по наследству", получит уведомление с ключом доступа в сообщениях. Если "наследник" соглашается с предложением и подтверждает свое желание получить доступ к iCloud в случае смерти человека, копия ключа доступа автоматически сохраняется в настройках Apple ID.

Этот ключ доступа понадобится для входа в учетную запись умершего.

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Автор: Полина Кузенко