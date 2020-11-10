Apple презентовала новые MacBook, которые будут работать под управлением собственных процессоров кампании M1.
Читайте такжеApple показала новый Mac Mini (фото)Новинку представили на третьей за сезон презентации компании.
Главной особенностью нового MacBook является то, что он работает на базе собственного процессора ARM для Mac: M1, вместо Intel.
Новый MacBook такой же тонкий и легкий, но теперь с возможностью запуска iOS-приложений.
О планах отказаться от процессоров Intel Apple заявила еще в июне. Сегодня стало известно, что это 13-дюймовый MacBook Air, MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini.
Цена новых MacBook стартует от 999 долларов.
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