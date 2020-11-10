О планах отказаться от процессоров Intel Apple заявила еще в июне.

Apple презентовала новые MacBook, которые будут работать под управлением собственных процессоров кампании M1.

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Главной особенностью нового MacBook является то, что он работает на базе собственного процессора ARM для Mac: M1, вместо Intel.

Новый MacBook такой же тонкий и легкий, но теперь с возможностью запуска iOS-приложений.

О планах отказаться от процессоров Intel Apple заявила еще в июне. Сегодня стало известно, что это 13-дюймовый MacBook Air, MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini.

Цена новых MacBook стартует от 999 долларов.

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Автор: УНИАН