В Facebook теперь можно вставлять стикеры в комментарии

Соответствующая иконка появилась в поле для текста комментария на Facebook, пишет Лента.ру.

До сих пор значки-стикеры, с помощью которых пользователь может быстро описать свою эмоциональную реакцию, были доступны в личных сообщениях и в приложении Messenger, в которое Facebook полностью перенесла обмен сообщениями на мобильных устройствах. Впервые стикеры появились на Facebook прошлым летом.

Стикеры в комментариях работают по тому же принципу, что и в сообщениях. Пользователь получает базовый набор смайликов, однако может загрузить дополнительные коллекции из магазина стикеров Facebook. Пока эти коллекции бесплатные, однако в будущем Facebook может сделать их дополнительным источником монетизации, подобно сервису Viber.

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«Думаю, что стикеры позволят отвечать на записи более забавно, чем обычными словами. Вы теперь можете легко выразить свою радость от публикации с хорошими новостями, поддержать друга, который грустит, и выразить множество других реакций», — написал на своей Facebook-странице разработчик соцсети Боб Болдуин.

Возможно, таким образом Facebook стремится преодолеть недостатки кнопки «Мне нравится» (Like) — пользователи неоднократно критиковали ее неуместность для реакции на плохие новости. Помимо текста и стикеров, пользователи Facebook также могут вставлять в комментарии фотографии.