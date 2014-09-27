Россия шпионит за Украиной с помощью хакерской программы для краж кредиток - СМИ

По информации издания The Guardian, вирус под названием BlackEnergy киберпреступники обычно используют для похищения данных о кредитных картах клиентов банков и чтобы снимать с них деньги.

BlackEnergy спецслужбы России уже использовали против систем Грузии во время войны в 2008 году.

Эксперты из компании F-Secure, которая специализируется на системах безопасности, говорят, что хакерским вирусом заражены компьютеры "Укрзалізниці" и Днепропетровского областного совета.

По мнению экспертов, вполне возможно, что российские спецслужбы вынудили хакеров к сотрудничеству.

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"Раньше они воровали номера кредиток, а теперь у них несколько иной заказчик", – предположил эксперт F-Secure Шон Салливан.

В компании ESET, которая тоже предлагает программы для защиты компьютеров, сообщают, что жертвам кибератак были разосланы электронные письма со статьей из The Guardian под заголовком: "Российские послы: далее мы отберем Каталонию, Венецию, Шотландию и Аляску". Как только украинские работники госструктур открывали документ с этой статьей, на их компьютер попадал вирус, который пересылал данные шпиону.

Преступная группировка из России накопила более 1,2 млрд уникальных имен и паролей интернет-пользователей, а также около 500 млн адресов электронной почты.

Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы проводят против украинских граждан информационно-технические атаки для взятия под контроль информационно-телекоммуникационных систем и персональных компьютеров.

Источник ГОРДОН