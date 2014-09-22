Ученые осуществили квантовую телепортацию на 25 километров

В своем эксперименте ученые разнесли два запутанных фотона на расстояние в 25 километров по оптическому волокну. Одна из частиц (вторая) оказалась при этом в кристалле.

Далее физики изменили квантовое состояние первого фотона, подействовав на него третьим. В результате состояние второй частицы (которая находилась в кристалле) изменилось, сообщалось Lenta.ru.

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Таким образом ученые наблюдали проявление квантовой нелокальности: хотя фотоны были разнесены на расстояние 25 километров, изменение состояния одного из них сказалось на другом.

Исследователи улучшили свое предыдущее достижение десятилетней давности, когда на расстояние шести километров телепортировали состояние фотона.

Телепортация по оптоволокну осуществляется труднее, чем по воздуху. Это связано со взаимодействием фотонов со стеклом, в ходе которого они теряют значительную часть первоначальной информации.

В ходе работы ученые отметили высокую точность своих измерений. По их словам, это может привести к прогрессу в использовании запутанных фотонов в квантовой криптографии.