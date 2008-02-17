Жизни на Марсе нет из-за соли?

Последние данные, переданные с Марса, свидетельствуют: среда Красной планеты была слишком соленая, чтобы там могла развиваться жизнь.

Ведущие эксперты НАСА говорят, что высокая концентрация минералов в воде в ранние периоды существования планеты, скорее всего, делала ее непригодной для жизни даже самых выносливых микробов, передает Би-би-си.

Американский марсоход "Оппортьюнити" изучил следы на камнях, которые некогда омывала вода. Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что среда была одновременно кислотной и соленой.

Доктор Эндрю Кнолл, член исследовательской команды, обрабатывающей данные с Марса, и биолог Гарвардского университета, говорит, что находка "затягивает петлю на возможной жизни".

В декабре 2007 года ученые заявляли, что в образцах марсианского грунта, взятых марсоходом "Спирит", содержатся доказательства возможности существования жизни на планете.

Сейчас, выступая на ежегодной встрече Американской ассоциации продвижения науки, Кнолл заявил, что условия марсианского климата в последние четыре миллиарда лет требовали бы от живых организмов слишком больших усилий для выживания.

"Среда была настолько соленой, что лишь горстка известных земных существ имела бы призрачный шанс выжить там при самом удачном стечении обстоятельств", - сказал доктор Кнолл.

Два американских марсохода - "Оппортьюнити" и "Спирит" - провели на Марсе уже более 1400 дней, проработав гораздо дольше запланированного срока.

Сейчас НАСА возлагает надежды на аппарат "Феникс", который должен прибыть на Красную планету 25 мая.

"Феникс" должен будет опуститься на поверхность Марса в районе северного полюса, где он попробует обнаружить следы жизни - прошлой или настоящей.

Марсоход следующего поколения - "Марсианские научные лаборатории" (MSL) - покинет Землю в 2009 году, и должен будет достигнуть цели в 2010.

Аппарат нового поколения вдвое больше и втрое тяжелее "Спирита" и "Оппортьюнити". MSL должен будет взять образцы почвы и камней и проанализировать их на предмет органических компонентов.