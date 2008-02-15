Пентагон собьет спутник-шпион

Американские военные намерены сбить сошедший с орбиты спутник-шпион, который должен упасть на землю в начале марта, передает AP. По словам анонимного источника в руководящем аппарате США, Пентагон собъет спутник ракетой, выпущенной с корабля ВМФ США, прежде чем тот успеет войти в атмосферу Земли.

Как отмечает Лента.ру , операция по уничтожению спутника, согласованная Агентством национальной безопасности США, Министерством обороны США и Госдепартаментом, станет объектом особого внимания в связи с прошлогодним решением Китая сбить один из вышедших из строя метеорологических спутников. Тогда это решение подверглось критике со стороны США и других стран мирового сообщества.

Информация о том, что один из американских спутников вышел из-под контроля и может упасть на землю, появилась 27 января 2008 года. Как выяснилось позднее, на спутнике отключилось питание.

По данным источника, некоторые части летательного аппарата весом в 2,25 тонны могут уцелеть после попадания ракеты и упасть на Землю, не сгорев в атмосфере. Сообщается также, что в двигателях спутника содержится вредное вещество гидразин.

Точное время и место проведения операции по уничтожению спутника пока неизвестно.