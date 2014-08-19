Американские ученые назвали дату гибели человечества

01:18, 19 августа 2014
Наука и IT
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На огромной скорости к Земле летит гигантский астероид, который может столкнуться с нашей планетой и разрушить ее 16 марта 2880 года.

астероид / neo.ssa.esa.int

Как пишет The Daily Mail, такие подсчеты сделали американские ученые. Астероид, столкновение с которым грозит Земле, носит имя 1950 DA. Шансы на столкновение оцениваются как один к трехстам, сообщает ТСН.

О риске со стороны астероида заявили исследователи из Университета штата Теннесси в США.

По этим данным, астероид достигает одного километра в диаметре и, вращаясь, движется к Земле со скоростью в 14,5 километров в секунду.

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Если столкновение произойдет, мощность взрыва составит 45 тысяч мегатонн тротила.

Столкновение приведет к гигантскому взрыву и цунами, которые изменят климат земного шара и уничтожат человечество.

Однако, считают ученые, у землян есть еще достаточно времени, чтобы предотвратить катастрофу, например, немного изменить поверхность 1950 DA, что приведет к уничтожению небесного тела.

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