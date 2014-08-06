Российские хакеры похитили более 1 млрд паролей от электронных ящиков - СМИ

Об этом пишет газета The New York Times (перевод - издание Прайм).

Всего сообщается о 1,2 млрд похищенных паролей и имен пользователей и более чем о 500 млн электронных адресов. Для получения этой информации хакерам пришлось взломать 420 тыс интернет-сайтов.

В группу предполагаемых злоумышленников входят десять человек в возрасте около 20 лет, чьи сервера базируются в России.

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"Хакеры не пытались сосредоточиться на американских компаниях, они нацеливались на любые сайты, которые попадали в их поле зрения, в том числе страницы компаний, входящих в список Fortune 500, - утверждает основатель Hold Security Алекс Холд. - Большая часть этих сайтов по-прежнему уязвима".