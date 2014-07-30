Российские социальные сети теряют популярность в Украине

Сейчас ее доля снизилась до 21,9 %. Менее активными стали и украинские пользователи «Одноклассников». Летом прошлого года на них пришлось 10 % просмотренных в соцсетях страниц, а сейчас — 3,6 %. Это самый низкий показатель за год, сообщает Капитал.

Одновременно за полгода выросла активность в американских социальных сетях. Доля Facebook, согласно этому же счетчику, увеличилась с 29 % до 41,5 %, Twitter — c 7 % до 14 %.

Читайте такжеПорошенко завел страницу в TwitterОбъем аудитории пока позволяет «ВКонтакте» оставаться крупнейшей соцсетью в Украине. А по поводу снижения активности руководство соцсети пока не переживает. «Никаких негативных тенденций в Украине нет. Есть лишь традиционный сезонный спад, характерный едва ли не для всех интернет-ресурсов», — сообщил пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Леготкин. С окончанием лета, по его словам, количество посещений обычно возвращается к норме и снова продолжает расти.

Леготкин предоставил данные, что с января количество уникальных посетителей «ВКонтакте» из материковой части Украины снизилось на 17 %, или почти на 2 млн. В Крыму оно остается стабильным — порядка 500 тыс. пользователей «ВКонтакте».

В «Одноклассниках» сейчас «сидит» более 5 млн украинцев. По данным исследовательской компании Gemius, с начала года соцсеть потеряла 170 тыс. украинцев.

Читайте такжеПутин предупредил россиян, что Интернет является спецпроектом ЦРУОпрошенные эксперты говорят, что роль российских соцсетей в Украине по‑прежнему лидирующая. Однако в связи с российской агрессией в отношении Украины и аннексией Крыма, многие пользователи отказались поддерживать сервисы из России.

«Происходящие события в Украине играют свою роль в изменении интереса украинских пользователей к российским онлайн-сервисам», — констатирует директор по развитию бизнеса агентства Web-Promo Антон Воронюк. По его информации, существенно уменьшилось количество поисковых запросов для российских соцсетей. Это особенно видно по «ВКонтакте»: об этом сервисе пользователи поисковиков сейчас спрашивают вдвое реже, чем год назад.