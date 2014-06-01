NASA готовится к испытаниям парашюта для дальнейшего использования на Марсе
Во вторник на гавайском острове Кауаи будет испытан уникальный аппарат, предназначенный для доставки на поверхность Марса тяжелых грузов, сообщает агентство AP.
Уже несколько десятилетий роботизированные спускаемые аппараты и марсоходы ”приземлялись” на марсианский грунт, используя традиционные парашюты. Но теперь, когда речь идет о доставке на Красную планету экспедиции, в составе которой будут астронавты, спускаемый аппарат должен быть намного мощнее. Это непросто, поскольку атмосфера Марса значительно менее плотна, чем земная.
Опытный спуск марсианского парашюта решено произвести в хорошую погоду с большой высоты, чтобы имитировать разреженную марсианскую атмосферу и достичь сверхзвуковых скоростей при падении. На аппарате установят видеокамеры, которые будут снимать весь полет и транслировать его в интернете.
Инженеры предупреждают, что, скорее всего, первая попытка окажется неудачной.
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Посадка всегда была ”одной из самых больших технологических проблем для осуществления марсианской миссии”, - цитирует AP профессора Американского университета космической политики Говарда Маккерди.
Сверхзвуковой парашют, разработанный NASA, имеет 110 футов (33,5 метра) в диаметре. Он так велик, что его не удается испытать в существующих аэродинамических трубах.
Для того чтобы поднять спускаемый аппарат на заданную высоту — 36,6 километра, — будет использоваться огромный воздушный шар, заполненный гелием, сообщает сайт аэрокосмического агентства NASA.