NASA готовится к испытаниям парашюта для дальнейшего использования на Марсе

Уже несколько десятилетий роботизированные спускаемые аппараты и марсоходы ”приземлялись” на марсианский грунт, используя традиционные парашюты. Но теперь, когда речь идет о доставке на Красную планету экспедиции, в составе которой будут астронавты, спускаемый аппарат должен быть намного мощнее. Это непросто, поскольку атмосфера Марса значительно менее плотна, чем земная.

Опытный спуск марсианского парашюта решено произвести в хорошую погоду с большой высоты, чтобы имитировать разреженную марсианскую атмосферу и достичь сверхзвуковых скоростей при падении. На аппарате установят видеокамеры, которые будут снимать весь полет и транслировать его в интернете.

Инженеры предупреждают, что, скорее всего, первая попытка окажется неудачной.

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Посадка всегда была ”одной из самых больших технологических проблем для осуществления марсианской миссии”, - цитирует AP профессора Американского университета космической политики Говарда Маккерди.

Сверхзвуковой парашют, разработанный NASA, имеет 110 футов (33,5 метра) в диаметре. Он так велик, что его не удается испытать в существующих аэродинамических трубах.

Для того чтобы поднять спускаемый аппарат на заданную высоту — 36,6 километра, — будет использоваться огромный воздушный шар, заполненный гелием, сообщает сайт аэрокосмического агентства NASA.