В США показали замену российскому «Союзу»

Пилотируемая капсула является усовершенствованной версий аппарата Dragon, который уже провел четыре тестовых полета к МКС. В капсуле многоразового использования Dragon V2 используются в качестве аварийных новые двигатели SuperDraco, недавно анонсированные SpaceX, пишет Лента.ру.

Стоимость одного места в таком корабле будет составлять примерно 20 миллионов долларов. Для сравнения, полет туда и обратно российского корабля «Союз» обходится НАСА в среднем в 76,3 миллиона долларов. Доставку астронавтов к МКС на своем челноке компания планирует начать уже в 2017 году.

SpaceX занимается разработкой космических пилотируемых аппаратов при финансовой поддержке НАСА. Американское агентство использованием многоразовых челноков, в том числе, хочет снизить зависимость от российских кораблей «Союз», с помощью которых в настоящее время космонавты доставляются на МКС. Кроме SpaceX компании Boeing и Sierra Nevada также занимаются проектированием пилотируемых аппаратов.

Напомним, после того, как США ввели против России ряд новых санкций, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, занимающийся вопросами развития космонавтики, предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. Таким образом он хотел показать, что в космической программе МКС США, после списания шаттлов, во многом зависят от российских космических челоноков «Союз».