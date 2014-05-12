Американцы разрабатывают устройство, изменяющее цвет авто под настроение водителя

16:06, 12 мая 2014
Наука и IT
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Американские ученые разрабатывают устройство, которое меняет цвет машины в зависимости от настроения водителя.

Колір машини може залежати від настрою водія / ТСН

Данная экспериментальная разработка призвана уменьшить количество аварий на дорогах.

Об этом сообщает ТСН.

В машину по желанию владельца вмонтируют специальные датчики, а кузов покрывают специальной краской. Датчики замеряют пульс шофера и потоотделение и, если водитель раздражен, то датчики меняют цвет авто.

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