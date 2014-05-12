Американцы разрабатывают устройство, изменяющее цвет авто под настроение водителя

Американские ученые разрабатывают устройство, которое меняет цвет машины в зависимости от настроения водителя.

Данная экспериментальная разработка призвана уменьшить количество аварий на дорогах. Об этом сообщает ТСН. В машину по желанию владельца вмонтируют специальные датчики, а кузов покрывают специальной краской. Датчики замеряют пульс шофера и потоотделение и, если водитель раздражен, то датчики меняют цвет авто. Читайте такжеГАИ Киева обещает не возвращать эвакуаторы и убрать ограничительные столбики

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