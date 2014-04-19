Частный космический корабль Dragon успешно стартовал к МКС

Как сообщили в NASA, запуск состоялся в 15:25 по времени Восточного побережья США (22:25 кск). Стыковка аппарата с орбитальным комплексом запланирована на воскресенье, 20 апреля, пишет ИТАР-ТАСС.

Корабль должен доставить на МКС почти 2,5 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и материалов для научных экспериментов.

Планируется, что Dragon - единственный в мире грузовой корабль многоразового использования - приводнится в Тихом океане в районе Калифорнийского полуострова. Ранее старт Dragon неоднократно откладывался из-за различных технических проблем. Последней из них стала утечка гелия в первой ступени ракеты-носителя.

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В настоящее время на МКС работают шесть человек: российские космонавты Михаил Тюрин, Александр Скворцов, Олег Артемьев, американские астронавты Рик Мастраккио и Стивен Свонсон, а также их японский коллега Коити Ваката.