Роскомнадзор запретил крупнейший украинский сайт для программистов

Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла крупнейший украинский портал для программистов DOU.ua в реестр сайтов, содержащих информацию, распространять которую в Российской Федерации запрещено, сообщает украинский интернет-ресурс.

Согласно сообщению, Роскомнадзор внес адрес сайта в реестр на основании статьи федерального закона о «Использование информационно-телекоммуникационных сетей».

Теперь при попытке зайти на DOU.ua пользователям из России отображается страница, информирует о закрыт доступ к ресурсу.

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Справка УНИАН. DOU.ua - веб-сайт с элементами коллективного блога, созданный для распространения новостей, аналитических статей и свежей информации, связанной с информационными технологиями.

Проект был запущен весной 2005 года Максимом Иващенко. Он ориентирован на украинских разработчиков программного обеспечения.