”Зенит-3SLB” выведет с Байконура израильский спутник

На март 2008 года запланирован первый пуск с космодрома Байконур украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SLB" с израильским телекоммуникационным спутником Amos-3.

Об этом сказано в сообщении Федерального космического агентства РФ, которым располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что на космодроме Байконур продолжаются интенсивные работы по подготовке к первому пуску ракеты космического назначения "Зенит-3SLB", аналогичной по своей конструкции ракете.

В монтажно-испытательном корпусе Федерального космического центра "Байконур" и ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П.Королева завершили автономные проверки разгонного блока ДМ-SLB.

Сегодня проводилась транспортировка разгонного блока для проведения стыковки с головным обтекателем и совместных проверок.

На техническом комплексе продолжаются работы с ракетой-носителем "Зенит-3SLB", на стартовом комплексе проводятся работы по монтажу и проверкам нового оборудования.

Это будет первый пуск с космодрома Байконур трехступенчатого "Зенита", аналогичного по своей конструкции ракете, стартующей с "Морского старта" (Sea Launch).

Израильский телекоммуникационный спутник Amos-3 будет выведен в точку стояния 4 градуса западной долготы, где заменит находящийся там с 1996 года Amos-1, срок службы которого истекает в 2008 году. Космический аппарат будет обеспечивать услуги связи и широкополосную передачу данных на территории Ближнего Востока, Европы, Африки, а также некоторых районов Северной и Южной Америки.

Справка УНИАН. "Зенит-3SLB" создается на базе двухступенчатой ракеты-носителя "Зенит-2S" разработки ГКБ «Южное» (Днепропетровск) и разгонного блока ДМ-SL разработки РКК «Энергия» (Королев, РФ), входящих в состав РКН "Зенит-3SL", и эксплуатируются в составе космического ракетного комплекса «Зенит-М», используемого международной компанией Land Launch (совместное предприятие компаний Sea Launch и «Международные космические услуги») для предоставления услуг на рынке коммерческих запусков.