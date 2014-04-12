На МКС отказал внешний компьютер

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на данные НАСА, этот компьютер отвечает за контроль отдельных роботизированных систем МКС. В частности, его планировали задействовать 16 апреля для страховки основного компьютера при стыковке МКС с частным космическим грузовиком Dragon.

Впрочем, в НАСА заявили, что готовят запуск грузовика несмотря на возникшие неполадки на борту МКС, сообщает Associated Press. Dragon должен доставить на станцию с Земли более 2000 килограммов продуктов и материалов для научных исследований.

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При этом в НАСА особо подчеркивают, что возникшая нештатная ситуация не угрожает экипажу и станции. Правда, для замены компьютера, если она потребуется, космонавтам придется выйти в открытый космос.