На МКС отказал внешний компьютер
Компьютер, который расположен на внешней поверхности Международной космической станции, перестал отвечать на команды.
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на данные НАСА, этот компьютер отвечает за контроль отдельных роботизированных систем МКС. В частности, его планировали задействовать 16 апреля для страховки основного компьютера при стыковке МКС с частным космическим грузовиком Dragon.
Впрочем, в НАСА заявили, что готовят запуск грузовика несмотря на возникшие неполадки на борту МКС, сообщает Associated Press. Dragon должен доставить на станцию с Земли более 2000 килограммов продуктов и материалов для научных исследований.
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При этом в НАСА особо подчеркивают, что возникшая нештатная ситуация не угрожает экипажу и станции. Правда, для замены компьютера, если она потребуется, космонавтам придется выйти в открытый космос.