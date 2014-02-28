Во Франции создадут автомобиль на сжатом воздухе

Согласно сообщению компании, новая технология получила название Hybrid Air; в перспективе она позволит добиться потребления обычного топлива автомобилем на уровне двух литров на сто километров. Системы Hybrid Air планируется начать устанавливать на машины B-класса с 2016 года, сообщает Lenta.ru.

Автомобили с технологией Hybrid Air будут оснащаться обычным трехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, гидравлическим двигателем-насосом, автоматической трансмиссией и системой хранения и подачи сжатого воздуха. В зависимости от стиля вождения и скоростей движения автоматически будет выбираться один из режимов: на сжатом воздухе, на бензине и совместный.

Читайте такжеДля Армии США создадут «костюм Железного человека»В первом режиме предполагается полное выключение двигателя внутреннего сгорания. При таком режиме движения сжатый воздух будет подаваться из системы хранения в гидравлический двигатель, который затем и будет передавать вращение на колеса. При израсходовании запаса сжатого воздуха будет включаться двигатель внутреннего сгорания для его восполнения. Кроме того, запас сжатого воздуха сможет восполняться гидравлическим двигателем при торможении.

В режиме езды на сжатом воздухе количество вредных выбросов в атмосферу будет околонулевым (полностью нулевым при выключенном двигателей внутреннего сгорания). Первый режим будет задействоваться при скорости движения менее 70 километров в час. Второй режим подразумевает только работу двигателя внутреннего сгорания. Он будет задействоваться только при интенсивном ускорении или при езде за городом на постоянной скорости более 70 километров в час.

В комбинированном режиме гидравлический двигатель и двигатель внутреннего сгорания будут работать одновременно, обеспечивая одновременно существенную экономию топлива и хорошее ускорение. Такой режим, по данным Peugeot, будет задействоваться при езде по городу в режиме «стоп-старт». Как ожидается, 80 процентов времени езды по городу автомобиль с технологией Hybrid Air будет ездить за счет сжатого воздуха.

По предварительным расчетам, Hybrid Air обеспечит 45-процентную топливную экономию и 90-процентное увеличение запаса хода по топливу по сравнению с обычными автомобилями. В целом же машины с технологией Hybrid Air будут существенно тише своих обычных бензиновых собратьев.