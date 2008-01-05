Украинско-российскую ракету «Зенит-3SL» таки запустят

15 января 2008 года планируется осуществить пуск украинско-российской ракеты "Зенит-3SL" в рамках проекта "Морской старт" со спутником связи "Турая-3" (Thuraya-3).

Об этом собщается на официальном сайте компании Sea Launch.

Пуск планируется осуществить в 12.49 по киевскому времени. Стартовая платформа Odyssey и командное судно вышли из базового порта в район пуска.

Ранее предусматривалось, что спутник будет выведен на орбиту в ноябре 2007 г. При этом он был отложен из-за неблагоприятной погоды.

Космический аппарат Thuraya-3 весит 5,173 тонны. Он построен компанией Boeing для крупнейшего в мире оператора спутниковой связи Thuraya Satellite Telecommunications из ОАЭ.

Справка УНИАН. В консорциум "Морской старт" входят Boeing (США), Kvaerner ASA, РКК "Энергия" (Россия), НПО "Южное"/ПО "Южмаш" (Украина). Компания является поставщиком услуг запуска коммерческих спутников, имеющих большую массу.

Ракета "Зенит-3SL" – совместное производство России и Украины. Первая и вторая ступени разработаны ГКБ "Южное" и изготовлены ГП "ПО "Южмашзавод". Третья ступень (разгонный блок ДМ-SL) разработана и изготовлена ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" (РКК "Энергия", г.Королев, Московская область).

Первый пуск в рамках проекта "Морской старт" состоялся в 1999 году. Еще два запуска - 12 марта 2000 года и 28 июня 2004 года - были неудачными.

Компания "Морской старт" пока единственная в мире осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.