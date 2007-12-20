В России запущен новый суперкомпьютер

Уфимский авиационный госуниверситет (УГАТУ) совместно с компаниями IBM, "АйТи" и Intel запустил в России мощный суперкомпьютер, передает Лента.ру со ссылкой на Прайм-ТАСС. Стоимость проекта - около 130 миллионов рублей.

Пиковая производительность суперкомпьютера - 20 терафлопс. Он второй в России, в два с лишним раза уступая самому мощному российскому суперкомпьютеру - находящемуся в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН). Пиковая производительность последнего, по данным рейтинга пятисот мощнейших суперкомпьютеров за ноябрь 2007 года, превышает 45 терафлопс.

Суперкомпьютер УГАТУ (181-е место во всемирном рейтинге) состоит из 266 blade-серверов IBM на базе 532 четырехъядерных процессоров Intel Xeon серии 5345. Он занимает всего шесть монтажных шкафов, потребляет около 85 киловатт электроэнергии и будет использоваться в программе обучения "Компьютерное моделирование с применением суперкомпьютерных технологий". Для управления суперкомпьютером используется операционная система Red Hat Enterprise Linux 4 AS/WS и специальное программное обеспечение IBM для кластерных систем.

В настоящее время над созданием самого мощного в России суперкомпьютера работают в МГУ. Пиковая производительность машины, основанной на 1250 четырехъядерных процессорах Intel Xeon, произведенных по 45-нанометровому технологическому процессу, должна достичь 60 терафлопс. Параллельно в МСЦ РАН разрабатывают суперкомпьютер с производительностью в 100 терафлопс.