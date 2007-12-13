Россия увеличит госзаказ на микроэлектронику

Государство увеличит заказ на продукцию электронной промышленности, заявил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов после церемонии открытия новой линии по производству чипов на заводе "Микрон" в Зеленограде Московской области.

По его словам, новые микрочипы будут использоваться не только в транспортных или телефонных SIM-картах, но и в новых паспортах, миграционных документах, социальных карточках. Именно поэтому, как полагает Иванов, закупки госструктурами микроэлектронной продукции в ближайшее время значительно увеличатся.

Иванов также назвал прорывом пуск новой линии по производству микросхем размером 0,18 микрон. Он напомнил, что компания "Ситроникс" инвестировала для этого в новый завод около 300 миллионов долларов.

Еще полтора года назад завод "Микрон" производил микросхемы по технологии 0,8-1,2 микрон, отметил первый вице-премьер. Теперь, по его словам, производство перешло на новый уровень, а в ближайшее время завод сможет производить чипы размером 0,13-0,09 микрон. Это уже фактически наноуровень, заметил Иванов.

Вице-премьер посетил так называемую "чистую комнату", в которой производят микросхемы. В этих помещениях допускается не более 10 частиц пыли на кубометр воздуха.